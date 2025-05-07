На какие кроссоверы и внедорожники россияне пересели в апреле: рейтинг

Ранее сообщалось, что всего за апрель в России реализовали 102,1 тысячи новых легковых автомобилей — это на 27,9 процента больше, чем в марте, но на 25,5 процента меньше, чем в том же месяце 2024 года. А за четыре месяца 2025 года россияне купили 349 041 новую легковушку — на 25,4 процента меньше, чем в январе–апреле 2024-го.