Mercedes-Benz Sprinter превратили во внедорожный дом на колесах

Калифорнийская компания Lexani Motorcars превратило фургон Mercedes-Benz Sprinter во внедорожный дом на колесах. Проект получил название LM-EXTV – аббревиатура от «extreme terrain vehicle» (автомобиль для экстремальных дорожных условий). Представители тюнера заявляют, что он построен потому, что спрос на машины подобного типа постоянно увеличивается.

Полноприводный кемпер, работа на которым в Lexani велась в течение года, оснащен полным приводом и 20-дюймовыми коваными колесными дисками собственного дизайна компании, а также 33-дюймовыми «зубастыми» покрышками для бездорожья. На крыше установлен багажник со светодиодными панелями по кругу и солнечная батарея. Кроме того, автомобиль оснащен кенгурятником, лестницей на крышу и подножками. Интерьер отделан карбоновыми вставками и замшей. Здесь установлены два дивана, холодильник, 24-дюймовый телевизор с Apple TV, точка доступа Wi-Fi, DVD-плеер, микроволновка, собственная система кондиционирования и три 110-вольтовые розетки с USB-портами. > Reload 1 / 7 Стоимость постройки такой машины в компании не называют. Загрузка...

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