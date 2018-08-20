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20 августа 15:44

Mercedes-Benz Sprinter превратили во внедорожный дом на колесах

Калифорнийский тюнер Lexani представил новый проект доработок

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Калифорнийская компания Lexani Motorcars превратило фургон Mercedes-Benz Sprinter во внедорожный дом на колесах. Проект получил название LM-EXTV – аббревиатура от «extreme terrain vehicle» (автомобиль для экстремальных дорожных условий). Представители тюнера заявляют, что он построен потому, что спрос на машины подобного типа постоянно увеличивается.

Полноприводный кемпер, работа на которым в Lexani велась в течение года, оснащен полным приводом и 20-дюймовыми коваными колесными дисками собственного дизайна компании, а также 33-дюймовыми «зубастыми» покрышками для бездорожья.

На крыше установлен багажник со светодиодными панелями по кругу и солнечная батарея. Кроме того, автомобиль оснащен кенгурятником, лестницей на крышу и подножками.

Интерьер отделан карбоновыми вставками и замшей. Здесь установлены два дивана, холодильник, 24-дюймовый телевизор с Apple TV, точка доступа Wi-Fi, DVD-плеер, микроволновка, собственная система кондиционирования и три 110-вольтовые розетки с USB-портами.

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Стоимость постройки такой машины в компании не называют.

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