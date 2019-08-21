Как виртуальные пилоты покоряли «Сузуку»

В итоге победителем гонки стал Прокофьев, Романов — серебряный призёр, на третьей позиции финишировал Михаил Стаценко, а стартовавший с поула Эдуард Фишер стал четвертым.

«Гонка для меня оказалась слишком простая. Прессинга со стороны Романова практически не было — уже на третьем круге я понял, что начинаю отрываться от противников. Но мне хотелось интриги, и я начал приотпускать педаль газа. На четвёртом круге на стартовой прямой я позволил Роману обойти меня, чтобы пристроиться за ним и немного попрессинговать его в рамках правил. Это продолжалось до шестого круга, когда я вернул себе лидерство. Рассчитываю на шестом этапе попасть в первый дивизион и навязать борьбу лидерам чемпионата» — сказал после гонки Павел Прокофьев.

Первый дивизион

Двадцать пилотов первого дивизиона выехали на свою квалификационную сессию сразу после гонок младшего дивизиона. Лидеру чемпионата Эльмару Курбанову на этот раз не удалось вновь завоевать поул-позицию, но он по-прежнему остается единственным, кто попадал в тройку лучших на всех этапах.