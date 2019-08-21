Как виртуальные пилоты покоряли «Сузуку»

Этап чемпионата в Японии обещал крайне непростые погодные условия. И хотя тайфун обошел Сузуку стороной, погода все равно была неустойчивой, и старт квалификации немного затянулся.
В общей сложности зрителей ожидало сразу три гоночных заезда в двух дивизионах. Первый дивизион — это самые быстрые сим-рейсеры, которые по итогам отборочных заездов прошли в топ-25. Во втором дивизионе соревнуются те, кто занял в отборочных заездах места с 26 по 50 — но именно они стартуют в первой гонке уик-энда. Зато участники первого дивизиона по ходу уик-энда принимают участие сразу в двух гонках. Все гонщики выступали на одинаковых виртуальных седанах Lada Vesta TCR.
Второй дивизион
Как всегда, в квалификации первыми на трассу выехали представители Дивизиона 2. Эдуард Фишер, выступающий на автомобиле в раскраске заводской команды Lada Sport Rosneft, выиграл квалификацию c блестящим результатом 2.11:776. Победа в квалификации стала для москвича первой за время выступлений в чемпионате. Следом за ним расположился дебютант гонки Степан Кучерявый (2.11:996) и Павел Прокофьев (2.12:036). Плотность результатов была столь высока, что 9 из 19 пилотов показали время менее чем в секунде от лидера.
Старт гонки отлично провел Павел Прокофьев: ещё до первого поворота он опередил двух соперников и вышел в лидеры заезда. А вот обладатель поула Эдуард Фишер уже после первых поворотов откатился с первой на шестую строчку.
Степан Кучерявый, пробившийся после старта на вторую позицию, на втором круге ошибся и откатился на восьмое место, а вскоре и вовсе вылетел с трассы: столкновение с отбойником и сход. На четвёртом круге лидера заезда Павла Прокофьева успешно атаковал Роман Романов, но ближе к финишу Прокофьеву удалось вернуть себе первую позицию.
В итоге победителем гонки стал Прокофьев, Романов — серебряный призёр, на третьей позиции финишировал Михаил Стаценко, а стартовавший с поула Эдуард Фишер стал четвертым.
«Гонка для меня оказалась слишком простая. Прессинга со стороны Романова практически не было — уже на третьем круге я понял, что начинаю отрываться от противников. Но мне хотелось интриги, и я начал приотпускать педаль газа. На четвёртом круге на стартовой прямой я позволил Роману обойти меня, чтобы пристроиться за ним и немного попрессинговать его в рамках правил. Это продолжалось до шестого круга, когда я вернул себе лидерство. Рассчитываю на шестом этапе попасть в первый дивизион и навязать борьбу лидерам чемпионата» — сказал после гонки Павел Прокофьев.
Первый дивизион
Двадцать пилотов первого дивизиона выехали на свою квалификационную сессию сразу после гонок младшего дивизиона. Лидеру чемпионата Эльмару Курбанову на этот раз не удалось вновь завоевать поул-позицию, но он по-прежнему остается единственным, кто попадал в тройку лучших на всех этапах.
Один из главных соперников Эльмара по чемпионату Егор Огородников уже в первой половине квалификации возглавил протокол, проехал круг за 2.10:752, а несколько минут спустя улучшил своё время до 2.10:617. К моменту завершения сессии Курбанова и Огородникова разделяли всего 0,037 тысячные секунды! Следом за ними расположился Влад Химичев, который на протяжении всей сессии постоянно улучшал свое время, удерживаясь в тройке быстрейших.
Обладателю поула удалось по максимуму реализовать преимущество поул-позиции: Огородников без пробуксовки сорвался с места и первым ввалился в послестартовый поворот. Следом за ним — Курбанов, Химичев и Кирилл Антонов. А вот Василия Ануфриева, стартовавшего пятым, развернуло: он откатился в самый хвост пелотона.
Ошибка Эльмара на втором круге позволила Владу Химичеву и Кириллу Антонову вырваться вперед. Упорная борьба в этой группе продолжалась всю гонку, но вернуть свою позицию Курбанову не удалось: клетчатый флаг он увидел четвертым.
«Всегда приятно приезжать на поул. Я был близок к этому на этапе на Нюрбургринге, но тогда мне не хватило всего 0,006 секунды. Победа далась очень сложно, отчего особенно приятно. В первой половине гонки пришлось бороться с собственными нервами, а во второй с Владом Химичевым, но в результате все получилось. Мне не верится, что я смогу подняться в топ-3 по итогам чемпионата, но все равно буду стараться приезжать на подиумы в оставшихся гонках» — прокомментировал Егор Огородников.
В соответствии с правилами чемпионата старт второй гонки даётся с так называемой «реверсивной решетки» — гонщики, финишировавшие в топ-10 по итогам первого заезда, стартуют в обратном порядке. В результате такой перестановки поул достался Денису Полуянову. Но в первый поворот раньше него проскочил стартовавший вторым Сергей Мукимов. После этого Сергей уверенно удерживал краснодарца позади, а тот не смог оказать серьезного давления на лидера. А на втором круге Полуянов и вовсе откатился на восьмое место из-за собственной ошибки.
Егор Огородников и Влад Химичев, которые боролись за победу в первой гонке, продолжили свою борьбу и во второй — да так увлеклись, что синхронно пропустили точку торможения на входе в первый поворот и вылетели с трассы. Серьезные повреждения подвески не позволили им продолжить борьбу: двойной сход...
Продолжая атаковать на протяжении всей дистанции, Сергей Мукимов первым получил отмашку финишным флагом — и отпраздновал свою первую победу в сезоне 2019 года. Кирилл Антонов и Эльмар Курбанов до последних метров дистанции продолжали борьбу за вторе место — на финише их разделили тысячные доли секунды. А следом финишировали Александр Ежов и Василий Ануфриев.
У победителя второго заезда Сергея Мукимова стоит отметить уникальный стиль управления виртуальным автомобилем. Вместо руля и педалей, как у других кибер-спортсменов, Сергей управляет машиной за счет перемещения мышки (ее кнопки ответственны за газ и тормоз), а передачи переключает на клавиатуре.
«Я неимоверно счастлив! Еще не осознал значимость этого достижения. Это что-то невообразимое. С начала я пытался оторваться, но когда мои ошибки помогли приблизиться Александру Ежову, мне пришлось то обороняться, то наращивать темп. В тот момент меня больше беспокоили лидеры чемпионата, которые догнали нас с Александром под конец гонки. Последние круги стали настоящим испытанием. Но, видимо, конфигурация трассы Сузука нивелировала преимущество рулей над моим стилем управления» — рассказал победитель второй гонки в первом дивизионе Сергей Мукимов.
Следующий 6 этап чемпионата пройдет на подмосковной трассе Moscow Raceway. Отборочные заезды в time-attack пройдут с 17 по 25 августа, а за финальными гонками сможете наблюдать 30 августа в прямой трансляции.
Подробности о чемпионате на http://game.raceroom.com/competitions/