Suzuki хочет привезти в Россию новый кроссовер

Suzuki Ignis достигает в длину 3,7 метра, а дорожный просвет составляет 180 миллиметров. С осени 2016 года модель представлена в Европе. Там она стоит от 12,7 тысячи за версию с базовым бензиновым мотором до 18,7 тысячи евро за гибридную модификацию (примерно от 890 тысяч до 1,3 миллиона рублей).

Европейцам предлагают кроссовер с безальтернативным полным приводом и 1,2-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил в паре с «механикой» либо «роботом». Более дорогой вариант комплектуется гибридной системой SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), которая включает стартер-генератор, подпитываемый литий-ионной батареей.