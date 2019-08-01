В России стартовали продажи нового Suzuki Jimny

Сменивший поколение «Джимни» построен на лонжеронной раме лестничного типа и оснащен системой полного привода AllGrip Pro. Особенностью последней является наличие раздаточной коробки с возможностью подключения пониженной передачи, которая увеличивает крутящий момент двигателя. Для внедорожника предусмотрены три конфигурации работы полного привода: 2Н, 4Н и 4L.
|Комплектация
|Цена
|GL 5МT 4WD
|1 359 000 рублей
|GL 4AT 4WD
|1 419 000 рублей
|GLX 4AT 4WD
|1 569 000 рублей
В перечне стандартного оборудования (комплектация GL) указаны антиблокировочная система тормозов и система стабилизации, помощник при старте на подъеме и спуске с горы, функция контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также обязательная система предупреждения об авариях ЭРА-ГЛОНАСС.
В топовом исполнении (GLX) Suzuki Jimny получит светодиодные LED-фары прожекторного типа с автоматическим корректором и омывателями, боковые зеркала с обогревом, климат-контроль, мультимедийную систему, круиз-контроль, навигатор и две розетки на 12 вольт – на центральной консоли и в багажном отделении.
Поставки автомобилей на российский рынок будут осуществляться с японского завода бренда, расположенного в городе Косай, префектура Сидзуока. Отгрузка внедорожников дилерам начнется ближе к осени.