В России стартовали продажи нового Suzuki Jimny

В перечне стандартного оборудования (комплектация GL) указаны антиблокировочная система тормозов и система стабилизации, помощник при старте на подъеме и спуске с горы, функция контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также обязательная система предупреждения об авариях ЭРА-ГЛОНАСС.