Стало известно, сколько новых Suzuki Jimny привезут в Россию

Новинка поступила в продажу 1 августа и за первый месяц было реализовано 127 экземпляров Jimny. Внедорожник представлен на рынке с безальтернативным бензиновым «атмосферником» объемом 1,5 литра, который выдает 102 лошадиные силы. Двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» либо четырехдиапазонным «автоматом» и системой полного привода с жестким подключением передней оси.

Комплектации две: стандартно Jimny оснащается антиблокировочной системой тормозов и системой стабилизации, помощником при старте на подъеме и спуске с горы, функцией контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также системой ЭРА-ГЛОНАСС.