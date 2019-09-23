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13:00

Стало известно, сколько новых Suzuki Jimny привезут в Россию

Цены на новинку начинаются от 1,36 миллиона рублей

Представитель российского офиса Suzuki заявил, что выделенная на нашу страну квота модели Jimny нового поколения составляет 1,2 тысячи экземпляров. Такое количество автомобилей планируется продать до конца финансового года, то есть до 31 марта 2020 года.

Новинка поступила в продажу 1 августа и за первый месяц было реализовано 127 экземпляров Jimny. Внедорожник представлен на рынке с безальтернативным бензиновым «атмосферником» объемом 1,5 литра, который выдает 102 лошадиные силы. Двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» либо четырехдиапазонным «автоматом» и системой полного привода с жестким подключением передней оси.

Комплектации две: стандартно Jimny оснащается антиблокировочной системой тормозов и системой стабилизации, помощником при старте на подъеме и спуске с горы, функцией контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также системой ЭРА-ГЛОНАСС.

В более продвинутом исполнении также предусмотрены передняя светодиодная оптика с автоматическим корректором и омывателями, климат-контроль, мультимедийная система с возможностью подключения смартфона, навигатор, круиз-контроль и пара розеток на 12 вольт. Цены варьируются от 1 359 000 до 1 569 000 рублей.