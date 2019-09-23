Стало известно, сколько новых Suzuki Jimny привезут в Россию

Новинка поступила в продажу 1 августа и за первый месяц было реализовано 127 экземпляров Jimny. Внедорожник представлен на рынке с безальтернативным бензиновым «атмосферником» объемом 1,5 литра, который выдает 102 лошадиные силы. Двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» либо четырехдиапазонным «автоматом» и системой полного привода с жестким подключением передней оси.
Комплектации две: стандартно Jimny оснащается антиблокировочной системой тормозов и системой стабилизации, помощником при старте на подъеме и спуске с горы, функцией контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также системой ЭРА-ГЛОНАСС.
В более продвинутом исполнении также предусмотрены передняя светодиодная оптика с автоматическим корректором и омывателями, климат-контроль, мультимедийная система с возможностью подключения смартфона, навигатор, круиз-контроль и пара розеток на 12 вольт. Цены варьируются от 1 359 000 до 1 569 000 рублей.