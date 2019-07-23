Suzuki Jimny выпустили на бездорожье против «Гелендвагена»

Рамный Suzuki Jimny уступает «Гелендвагену» по мощности: он оснащается полуторалитровым бензиновым двигателем в 102 лошадиные силы. Преимущество внедорожника – малый вес (чуть более одной тонны) и короткие свесы. Mercedes-AMG G 63 в свою очередь укомплектован четырехлитровым V8 с двумя турбонагнетателями, отдача которого составляет 585 сил. Масса внедорожника составляет 2,5 тонны.

Посмотрите, как справляются с внедорожными участками обе машины: там, где водитель «Гелендвагена» осторожничает и снижает скорость (особенно при проезде глубоких луж), «Джимни» проскакивает практически без торможения. Однако на относительно прямых участках легкому внедорожнику недостает мощности, чтобы угнаться за Mercedes-AMG G 63.