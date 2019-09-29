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18:59

Suzuki рассекретила субкомпактный кроссовер, который дешевле «Гранты»

Миниатюрный вседорожник Suzuki S-Presso разработан для рынка Индии

© Suzuki
Индийское совместное предприятие Maruti Suzuki поделилось характеристиками новой субкомпактной бюджетной модели S-Presso. Местные СМИ ожидают, что цены на пятидверный кроссовер длиной 3665 миллиметров и снаряжённой массой ¾ тонны будут начинаться с отметки в 330 тысяч рупий (около 299 тысяч рублей по текущему курсу).

По габаритам Suzuki S-Presso сравним с новым Jimny: длина (3365 миллиметров) и колёсная база (2380 миллиметров) пятидверного двухобъёмника больше, однако по ширине и высоте S-Presso уступает рамной трёхдверной модели. Несмотря на «вседорожную» внешность, дорожный просвет новинки невелик — всего 160 миллиметров, а полный привод не предусмотрен.

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Suzuki S-Presso построен на модульной платформе Heartect пятого поколения: аналогичную архитектуру имеют модели Swift, Ignis и Baleno, разработанные для индийского рынка. В угоду экономии шасси максимально упростили: у вседорожника полузависимая подвеска и барабанные тормоза. Двигатель безальтерантивный: бензиновый, трёхцилиндровый 68-сильный (90 Нм крутящего момента) объёмом 1.0 литр. Силовой агрегат сочетается с пятиступенчатой «механикой» или 5-диапазонной роботизированной трансмиссией с одним сцеплением.

В базовой комплектации есть только антиблокировочная система тормозов, подушка безопасности водителя и один парктроник: такой S-Presso обут в 13-дюймовые штампованные колёса размерностью 145/80 R13. По мере увеличения цены, в списке опций мини-SUV появляется усилитель руля, вторая подушка безопасности, кондиционер, бесключевой доступ, мультируль, 14-дюймовые диски и мультимедиасистема с семидюймовым дисплеем. Всего планируется девять комплектаций.

Полный список цен и вариантов оснащения индийский офис Suzuki объявит 30 сентября. Продажи модели на местном рынке начнутся в ближайшие недели. О перспективах продаж субкомпактного кроссовера за пределами Индии японская компания не сообщает.