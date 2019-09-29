Suzuki рассекретила субкомпактный кроссовер, который дешевле «Гранты»

Suzuki S-Presso построен на модульной платформе Heartect пятого поколения: аналогичную архитектуру имеют модели Swift, Ignis и Baleno, разработанные для индийского рынка. В угоду экономии шасси максимально упростили: у вседорожника полузависимая подвеска и барабанные тормоза. Двигатель безальтерантивный: бензиновый, трёхцилиндровый 68-сильный (90 Нм крутящего момента) объёмом 1.0 литр. Силовой агрегат сочетается с пятиступенчатой «механикой» или 5-диапазонной роботизированной трансмиссией с одним сцеплением.

В базовой комплектации есть только антиблокировочная система тормозов, подушка безопасности водителя и один парктроник: такой S-Presso обут в 13-дюймовые штампованные колёса размерностью 145/80 R13. По мере увеличения цены, в списке опций мини-SUV появляется усилитель руля, вторая подушка безопасности, кондиционер, бесключевой доступ, мультируль, 14-дюймовые диски и мультимедиасистема с семидюймовым дисплеем. Всего планируется девять комплектаций.