Suzuki показала, как будет выглядеть новый кроссовер за 300 тысяч рублей

В основу кроссовера легла платформа Heartect пятого поколения, на которой построены и другие модели для местного рынка, например, Swift, Ignis и Baleno. В длину S-Presso достигает 3665 миллиметров, в ширину – 1520 миллиметров, в высоту – 1564 миллиметров, колесная база равна 2380 миллиметрам, а дорожный просвет – 180 миллиметрам. Также сообщается, что автомобиль оснащен баком на 27 литров.

В движение кроссовер приводит атмосферный бензиновый мотор объемом 1,0 литра мощностью 68 лошадиных сил и 90 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач либо «роботом». Привод – только на передние колеса.