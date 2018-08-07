Хэтчбек Suzuki станет «Тойотой»

Первой моделью Suzuki, которую в рамках соглашения о сотрудничестве будут выпускать под маркой Toyota, станет хэтчбек Maruti Suzuki Baleno. По данным издания LiveMint, компании уже утвердили изменения в дизайне, а также запланировали старт производства на апрель-июнь следующего года.

Помимо нового логотипа, хэтчбек получит другие бамперы и решетку радиатора, а также головную оптику, соответствующую фирменной стилистике Toyota. Изменений в технической начинке не ожидается: индийский Baleno оснащается 1.2-литровым «атмосферником» (84 лошадиные силы и 115 Нм крутящего момента), литровым турбомотором (102 силы и 150 Нм момента) и дизелем объемом 1,3 литра (75 сил и 190 Нм момента). Коробки — пятиступенчатая «механика» или вариатор.

Так может выглядеть Toyota Baleno по мнению стороннего дизайнера. Иллюстрация: IndianAutosBlog.

Меморандум о сотрудничестве между Toyota и Suzuki подписан в начале прошлого года. Партнерство предусматривает не только обмен моделями, но и совместную разработку силовых установок, а также использование производственных площадей. Помимо этого, компании намерены сотрудничать в сфере безопасности и «зеленых» технологий.

Под брендом Toyota в Индии будут выпускать хэтбчек Baleno и компактный кроссовер Vitara Brezza. Седан Toyota, наоборот, выйдет на рынок под маркой Maruti Suzuki. Машины будут отличаться дизайном и, вероятно, комплектациями.