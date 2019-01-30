Land Rover отказался от серийного трехдверного «Рэйндж Ровера»

Издание Auto Еxpress со ссылкой на представителя компании сообщает, что решение не связано со спросом, но сколько предзаказов было оформлено на внедорожник не уточняется. По некоторым данным, некоторые клиенты готовы были заплатить за созданную по их спецификации машину 340 тысяч фунтов стерлингов (29,4 миллиона рублей) — больше, чем за Rolls-Royce Cullinan.
Отказ от производства имиджевой модели связывают с сокращением издержек. Компания намерена уменьшить операционные расходы на 2,5 миллиарда фунтов, в связи с чем уже увольняет 4500 сотрудников. Также на перспективы SV Coupe могло повлиять падение продаж люксовых автомобилей в Китае.
Трехдверный Range Rover SV Coupe представили на автосалоне в Женеве весной прошлого года. Машина построена на базе обычного внедорожника, но общие у них только капот и нижняя часть крышки багажника. SV Coupe хотели комплектовать компрессорной пятилитровой «восьмеркой», выдающей 565 сил и 700 Нм момента, и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач ZF.