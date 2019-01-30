Land Rover отказался от серийного трехдверного «Рэйндж Ровера»

Издание Auto Еxpress со ссылкой на представителя компании сообщает, что решение не связано со спросом, но сколько предзаказов было оформлено на внедорожник не уточняется. По некоторым данным, некоторые клиенты готовы были заплатить за созданную по их спецификации машину 340 тысяч фунтов стерлингов (29,4 миллиона рублей) — больше, чем за Rolls-Royce Cullinan.