Производитель рассказал о системе активной аэродинамики ALA

Пульс

Lamborghini Aventador SVJ: новый тизер

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26 июля 2018

Компания Lamborghini опубликовала очередной ролик, рассказывающий о хардкорной модификации Aventador под названием SVJ. В этот раз производитель уделил вниманием системе активной аэродинамики ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva), которая адаптируется к стилю вождения и характеру трассы. Впервые такая система использовалась на Huracan Performante.

Тест-драйв неправдоподобно быстрого Lamborghini Huracan Performante

Aerodinamica Lamborghini Attiva состоит из двух активных аэроэлементов: подвижных заслонок в переднем сплиттере и заднем антикрыле. Благодаря им меняется уровень лобового сопротивления и прижимной силы в зависимости от скорости и угла поворота колес. Для большей стабильности в поворотах ALA может по-разному загружает правую и левую сторону антикрыла.

Видео с YouTube-канала Lamborghini.

По слухам, Lamborghini Aventador SVJ оснастят 6,5-литровым двигателем V12, отдача которого составит 770-800 лошадиных сил. Jota также получит модернизированную трансмиссию и композитные кузовные панели.

По неподтвержденной информации, во время тестов на «Северной петле» суперкар проехал трассу за 6 минут 44,95 секунды — на две секунды быстрее Porsche 911 GT2 RS.

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