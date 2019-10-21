Представлен «коробочный» набор для перевода автомобилей на электротягу

«Коробочный» вариант силовой установки не включает в себя тяговую батарею, а также систему зарядки и управления электропитанием. Их покупателям придется докупать отдельно. При этом электромотор и блок силовой электроники имеют защиту от попадания влаги и могут быть использованы в составе гибридного привода. Серийное производство таких установок начнется в июне 2020 года.