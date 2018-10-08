Интерьер самого маленького кроссовера Volkswagen показали на видео

Кроссовер Volkswagen T-Cross построен на модульной платформе MQB, аналогичной той, что лежит в основе Polo. Автомобиль на 38 сантиметров короче, а его колесная база на 27 сантиметров меньше, чем у «Тигуана». Ближайший родственник в линейке концерна Volkswagen AG — Seat Arona.