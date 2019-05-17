В Швеции начались коммерческие испытания беспилотного грузовика

К 2020 году в коммерческой эксплуатации будет уже 200 T-pod. Для этого Einride заключила соглашения с рядом крупных компаний: немецкой сетью супермаркетов Lidl, шведской курьерской службой Svenska Retursystem и несколькими ретейлерами из списка Fortune 500. Einride намерена уже в следующем году подать заявку на увеличение доступных для T-pod маршрутов, а также провести тесты беспилотника в США.