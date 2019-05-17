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15:33

В Швеции начались коммерческие испытания беспилотного грузовика

T-pod стартапа Einride доставляет грузы логистической компании DB Schenker

© Фото: electrek.co
Беспилотный электрогрузовик T-pod стартапа Einride начал курсировать по общественным дорогам Швеции. Автомобиль обслуживает логистическую компанию DB Schenker и этот пилотный проект называют первым в мире.
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Издание Reuters пишет, что транспортное ведомство Швеции разрешило T-pod совершать короткие поездки по общественным дорогам промышленного района Йёнчёпинг. Беспилотник ездит между складом и терминалом DB Schenker со скоростью не более пяти километров в час. Для подключения грузовика к облачной платформе сотовому оператору Telia и коммуникационной компании Ericsson пришлось построить две 5G-вышки.

T-pod оснащен батарей емкость 200 киловатт-часов и без подзарядки способен проехать до 200 километров. Его максимальная скорость составляет 85 километров в час. Автопилот четвертого уровня (вмешательство требуется только в крайних случаях) работает на вычислительной платформы Nvidia Drive (вероятно, речь идет о Drive AGX Pegasus) и получает данные от двух камер, двух лидаров и трех радаров. При полной загрузке масса T-pod составляет 26 тонн. Управляет беспилотником оператор, который может одновременного контролировать до 10 грузовиков.

К 2020 году в коммерческой эксплуатации будет уже 200 T-pod. Для этого Einride заключила соглашения с рядом крупных компаний: немецкой сетью супермаркетов Lidl, шведской курьерской службой Svenska Retursystem и несколькими ретейлерами из списка Fortune 500. Einride намерена уже в следующем году подать заявку на увеличение доступных для T-pod маршрутов, а также провести тесты беспилотника в США.

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