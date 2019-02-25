«Горячий» Volkswagen T-Roc получил двигатель от Golf R

Volkswagen T-Roc R приводит в движение двухлитровая «турбочетверка» от Golf R, мощность которой составляет 300 лошадиных сил и 400 Нм момента. Она сочетается с полным приводом 4MOTION и семиступенчатым «роботом» DSG. Первую «сотню» кроссовер разменивает уже через 4,9 секунды (Golf R быстрее на 0,2 секунды), а его максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час.