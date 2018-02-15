В России появился Chevrolet Tahoe с восьмиступенчатым «автоматом»

Компания Chevrolet вывела на российский рынок обновленный внедорожник Tahoe. Модель получила восьмидиапазонную автоматическую коробку передач. Раньше Tahoe комплектовался шестиступенчатым «автоматом».

Коробка передач сочетается с прежним бензиновым двигателем V8, рабочий объем которого составляет 6,2 литра. Мотор развивает 426 лошадиных сил. Заявленный средний расход топлива в смешанном цикле равняется 13,4 литра на сто километров пробега.

В перечень доступного для Chevrolet Tahoe оснащения входят цифровая приборная панель, проекционный дисплей, DVD-плеер для пассажиров второго ряда, дистанционный запуск двигателя, электропривод сидений, а также электропривод пятой двери.

В зависимости от модификации у Chevrolet Tahoe может быть семь или восемь посадочных мест.

Комплектации и цены Chevrolet Tahoe

Комплектация Цена (руб.) LE 3 450 000 LT 4 150 000 Premier 4 650 000

Ранее сообщалось о том, что во второй половине текущего года на российском рынке появится восьмиместный кроссовер Chevrolet Traverse. С какими моторами модель будет продаваться в РФ и сколько она будет стоить, пока неизвестно.

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