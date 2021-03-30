Volkswagen показал первые изображения нового купе-кроссовера

Судя по краткому описанию и эскизу, Volkswagen Taigo представляет собой адаптированный под Европу Nivus. Кроссовер с «динамичным и эмоциональным дизайном» уже «в базе» будет идти со светодиодными фарами, а также получит полностью «цифровой кокпит» и россыпь электронных ассистентов. В гамме двигателей заявлены только экономичные бензиновые турбомоторы TSI. Вероятно, трёхцилиндровые. Выпускать Taigo будут на заводе Volkswagen в испанской Памплоне.
Как и Nivus, Taigo будет построен на упрощенной модульной архитектуре MQB-A0, которая применяется на Polo и T-Cross. Соответсвенно можно рассчитывать только на передний привод. Но набор стандартного оборудования, скорее всего, будет отличаться. Для Volkswagen Nivus базовое оснащение — это дисковые тормоза «по кругу», электронная имитация блокировки дифференциала XDS и шесть подушек безопасности. За доплату предлагаются адаптивный круиз контроль, системы экстренного торможения и слежения за состоянием водителя, а также камера заднего вида.
В салоне «Нивуса» установлена новая мультимедиа Volkswagen Play c сенсорным дисплеем, разработанная специально для бразильского рынка. Её можно объединиться в общий кластер с цифровой приборкой Active Info Display, создав таким образом своеобразный «виртуальный кокпит» из двух экранов по десять дюймов каждый. Комплекс предлагает доступ к фирменному магазину приложений, а также онлайн-сервисам, например, потоковому аудио.
Подробности о европейском Taigo появятся ближе к премьере, которая запланирована на лето. Продажи кроссовера начнутся до конца этого года.