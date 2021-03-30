Volkswagen показал первые изображения нового купе-кроссовера

В салоне «Нивуса» установлена новая мультимедиа Volkswagen Play c сенсорным дисплеем, разработанная специально для бразильского рынка. Её можно объединиться в общий кластер с цифровой приборкой Active Info Display, создав таким образом своеобразный «виртуальный кокпит» из двух экранов по десять дюймов каждый. Комплекс предлагает доступ к фирменному магазину приложений, а также онлайн-сервисам, например, потоковому аудио.

Подробности о европейском Taigo появятся ближе к премьере, которая запланирована на лето. Продажи кроссовера начнутся до конца этого года.

Источник: Volkswagen