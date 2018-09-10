В Австралии запретили эксплуатацию машин с опасными подушками Takata

По данным сервиса IsMyAirbagSafe.com.au, запущенного в этом году, в Австралии все еще есть множество машин с подушками «типа А» — в регистре значится 19,5 тысяч дефектных подушек (из них 679 на территории Южной Австралии). Не все машины из списка по-прежнему эксплуатируются, но и этого немало.

Большинство обладателей машин из списка неоднократно извещали дилеры. Теперь их еще раз оповестят чиновники Южноавстралийского автомобильного реестра, дав им 30 дней, чтобы предоставить документы о переделке. Владельцы таких машин имеют право на бесплатную замену подушек безопасности у дилера — и если это еще не сделано, им необходимо как можно скорее обратиться к дилерам.