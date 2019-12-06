Из-за нового дефекта в подушках Takata отзовут еще 1,4 миллиона автомобилей

По данным Automotive New Europe, в подушках «Таката» обнаружен новый дефект. Выяснилось, что наряду со взрывающимися эйрбегами, пять крупных автопроизводителей получили подушки, которые могут впитать влагу и разорваться или не полностью раскрыться во время аварии. Под угрозой оказались модели производства BMW, Audi, Toyota, Honda и Mitsubishi — общее количество автомобилей составляет около 1,4 миллиона штук.
BMW в срочном порядке запретила эксплуатацию машин 3 серии 1995-1999 годов производства. Honda и Audi заявили о проведении проверки и оценке количества автомобилей с дефектными эйрбегами. Mitsubishi направит в сервис только одну модель, но пока не известно, какую.
В 2015 году Takata признала вину в фальсификации результатов испытаний и сокрытии дефекта газогенераторов, что привело к 16 смертям в мире и множеству пострадавших. Урегулирование претензий со стороны властей США стоило фирме один миллиард долларов — по другим оценкам 11 миллиардов. Самый крупный отзыв в истории отрасли затронул более 12 брендов и 40-53 миллиона автомобилей.
В 2017 году Takata объявила о банкротстве. Активы фирмы выкупила базирующаяся в США китайская Key Safety Systems за 1,6 миллиарда долларов. Через год новый владелец, который тоже выпускает эйрбеги, объявил, что начнет работать под другим именем — Joyson Safety Systems.