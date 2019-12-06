Из-за нового дефекта в подушках Takata отзовут еще 1,4 миллиона автомобилей

По данным Automotive New Europe, в подушках «Таката» обнаружен новый дефект. Выяснилось, что наряду со взрывающимися эйрбегами, пять крупных автопроизводителей получили подушки, которые могут впитать влагу и разорваться или не полностью раскрыться во время аварии. Под угрозой оказались модели производства BMW, Audi, Toyota, Honda и Mitsubishi — общее количество автомобилей составляет около 1,4 миллиона штук.

BMW в срочном порядке запретила эксплуатацию машин 3 серии 1995-1999 годов производства. Honda и Audi заявили о проведении проверки и оценке количества автомобилей с дефектными эйрбегами. Mitsubishi направит в сервис только одну модель, но пока не известно, какую.