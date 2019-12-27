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10:14

По российским дорогам ездят 1,5 миллиона машин с дефектными подушками безопасности

Росстандарт пересчитал автомобили, оснащенные подушками Takata

© pixabay.com
Лиза Будрина
На сегодняшний день в России насчитывается более 1,5 миллиона транспортных средств, укомплектованных потенциально опасными подушками японской фирмы Takata. Из-за дефекта газогенератор может взорваться и буквально «выстрелить» в водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции. По этой причине за рубежом погибли уже два десятка человек, более сотни получили травмы. В России несчастных случаев не было.

О масштабе проблемы в России «Известиям» рассказал замглавы Росстандарта Алексей Кулешов. По его словам, подушки Takata на протяжении 15 лет устанавливались на автомобили крупнейших брендов, в том числе Nissan, Toyota, Ford, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda и Ford. Отзывы потенциально опасных машин с Takata проводят шесть лет, причем не только за рубежом, но и в России, и они охватывают более 12 брендов и 40-53 миллиона автомобилей.

Только за последние несколько лет Росстандарт согласовал десятки отзывов из-за этого дефекта, однако многие автомобилисты проигнорировали их и продолжают ездить на машинах с «взрывоопасными» подушками. Однако, по словам собеседника издания, в нашей стране пока не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, который произошел бы из-за проблемных аэрбегов.

Takata до последнего отрицала наличие проблемы и лишь в 2015 году руководство компании призналось, что результаты испытаний подушек были сфальсифицированы и дефект газогенераторов скрывался умышленно. Урегулирование претензий и отзывные компании обошлись Takata в миллиарды долларов и спустя два года после признания фирма объявила себя банкротом.

Источник: Известия