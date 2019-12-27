По российским дорогам ездят 1,5 миллиона машин с дефектными подушками безопасности

О масштабе проблемы в России «Известиям» рассказал замглавы Росстандарта Алексей Кулешов. По его словам, подушки Takata на протяжении 15 лет устанавливались на автомобили крупнейших брендов, в том числе Nissan, Toyota, Ford, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda и Ford. Отзывы потенциально опасных машин с Takata проводят шесть лет, причем не только за рубежом, но и в России, и они охватывают более 12 брендов и 40-53 миллиона автомобилей.

Только за последние несколько лет Росстандарт согласовал десятки отзывов из-за этого дефекта, однако многие автомобилисты проигнорировали их и продолжают ездить на машинах с «взрывоопасными» подушками. Однако, по словам собеседника издания, в нашей стране пока не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, который произошел бы из-за проблемных аэрбегов.