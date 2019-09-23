Экскаватор-гигант выставлен на продажу за 40 миллионов

Takraf ERs 710 имеет ходовую часть на гусеницах, на которой установлен огромный конус, удерживающий башню. Экскаватор поперечного копания имеет непрерывную схему хода ковшей на гибкой стреле (изгиб регулируется тросами под конкретные задачи) – всего их 36, по 710 литров каждый. До недавнего времени на карьере была налажена добыча кварцевых песков: Takraf ERs 710 обеспечивал добычу породы и загружал ее железнодорожные вагоны. На полную загрузку поезда из 12 вагонов у Takraf ERs 710 уходило всего 12 минут.