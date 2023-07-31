Таксисты просят не заставлять их пересаживаться на российские автомобили

По данным ассоциации, эти требования могут спровоцировать рост цен на перевозки, поскольку стоимость автомобилей в последнее время повысилась на 70–80% и сейчас в среднем достигает 2 миллионов рублей. А более доступные машины с «автоматами» в России сейчас не производятся.