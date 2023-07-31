Таксисты просят не заставлять их пересаживаться на российские автомобили

Таксисты просят не заставлять их пересаживаться на российские автомобилиЭто может привести к повышению цен на автомобили и услуги
«Национальный совет такси» выступил против принудительной покупки российских автомобилей. Соответствующее письмо ассоциация направила в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, сообщают «Ведомости». НСТ предупредила, что такие меры могут привести к массовому недовольству из-за высоких цен на автомобили отечественного производства.
По данным ассоциации, эти требования могут спровоцировать рост цен на перевозки, поскольку стоимость автомобилей в последнее время повысилась на 70–80% и сейчас в среднем достигает 2 миллионов рублей. А более доступные машины с «автоматами» в России сейчас не производятся.
Эксперты подсчитали, что для обновления таксопарков необходимо ежегодно закупать до 200 тысяч автомобилей, однако объемы закупок из-за дефицита автомобилей не превышают 20% от требуемого объема.
Ранее сообщалось, что цены на такси в ближайшее время могут подорожать в два раза из-за новых правил для перевозчиков, которые предусматривают штрафы за выполнение заказов водителями без лицензии.