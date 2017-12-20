Видео: красивый дрифт-ролик с машинами, прыгающими по ступенькам

Американское ателье Supertuner и гоночная команда Take Luck опубликовали дрифт-ролик, который был снят на заброшенной взлетной полосе в южной части штата Юта. В ролике машины ездят в тандеме, прыгают по ступенькам и скользят по ночным дорогам.

В ролике можно увидеть четыре автомобиля, три из которых – это Nissan Silvia (S13). Одна из «Сильвий» оснащена 500-сильным турбированным мотором, вторая – 620-сильным, а третья оснащается 200-сильным атмосферником. Последняя из машин – это оранжевая Mazda RX-7 с двигателем мощностью 350 сил.