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Опубликовано 19 октября 2024, 11:11
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Раскрыты характеристики внедорожника Tank 300 с дизелем

Агрегат на «тяжёлом» топливе может появиться в ходе рестайлинга
Раскрыты характеристики внедорожника Tank 300 с дизелем. В открытой базе Минпромторга Китая появились сертификационные документы, подтверждающие скорый дебют вездехода. Изначально в концерне Great Wall не планировали выпускать дизельные Tank по имиджевым соображениям, но востребованность двигателей такого типа на экспортных рынках вынудила поменять стратегию. «Трёхсотый» получит современную «турбочетвёрку» E24D (2,4 литра, 186 сил).
Раскрыты характеристики внедорожника Tank 300 с дизелем
© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР
Сергей Ильин

Дизельный Tank 300 внешне не отличается от бензинового, хотя по габаритам есть небольшая разница: передний свес может отличаться на считанные миллиметры. Турбодизель выдаёт 186 лошадиных сил, крутящий момент не указан, но можно рассчитывать на 480 Нм: именно такая настройка у соплатформенного Haval H9 и пикапов Great Wall Pao/Poer.

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Китайские журналисты полагают, что дизель появится одновременно с обновлением интерьера в середине жизненного цикла. Целевой аудиторией считают фанатов офф-роуда в Китае и клиентов на внешних рынках. На тяжёлом бездорожье тяговитый и экономичный дизель может быть предпочтительнее гибрида, но с точки зрения налога и жизни в мегаполисе вариант на «тяжёлом» топливе по карману не всем китайцам.

Актуальный Tank 300 стоит в Китае от 200 тысяч юаней (28 тысяч долларов), и заметного повышения цен после расширения гаммы не ждут. Однако сначала дизель должен появиться у Tank 400: его сертифицировали в начале августа, и продажи могут начаться до конца календарного года.

Источник:Car News China
Автор:Сергей Ильин
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#Tank
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