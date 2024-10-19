Раскрыты характеристики внедорожника Tank 300 с дизелем

Раскрыты характеристики внедорожника Tank 300 с дизелемАгрегат на «тяжёлом» топливе может появиться в ходе рестайлинга
Дизельный Tank 300 внешне не отличается от бензинового, хотя по габаритам есть небольшая разница: передний свес может отличаться на считанные миллиметры. Турбодизель выдаёт 186 лошадиных сил, крутящий момент не указан, но можно рассчитывать на 480 Нм: именно такая настройка у соплатформенного Haval H9 и пикапов Great Wall Pao/Poer.
Китайские журналисты полагают, что дизель появится одновременно с обновлением интерьера в середине жизненного цикла. Целевой аудиторией считают фанатов офф-роуда в Китае и клиентов на внешних рынках. На тяжёлом бездорожье тяговитый и экономичный дизель может быть предпочтительнее гибрида, но с точки зрения налога и жизни в мегаполисе вариант на «тяжёлом» топливе по карману не всем китайцам.
Актуальный Tank 300 стоит в Китае от 200 тысяч юаней (28 тысяч долларов), и заметного повышения цен после расширения гаммы не ждут. Однако сначала дизель должен появиться у Tank 400: его сертифицировали в начале августа, и продажи могут начаться до конца календарного года.