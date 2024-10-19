Раскрыты характеристики внедорожника Tank 300 с дизелем

Китайские журналисты полагают, что дизель появится одновременно с обновлением интерьера в середине жизненного цикла. Целевой аудиторией считают фанатов офф-роуда в Китае и клиентов на внешних рынках. На тяжёлом бездорожье тяговитый и экономичный дизель может быть предпочтительнее гибрида, но с точки зрения налога и жизни в мегаполисе вариант на «тяжёлом» топливе по карману не всем китайцам.