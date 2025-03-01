Рамный внедорожник Tank 300: теперь с новым салоном и дизелем

От прежней передней панели осталась только рукоятка пассажира и боковые воздуховоды: информационно-развлекательный комплекс другой, с «парящим» тачскрином в духе Tank 500. Техника не поменялась: у всех «трёхсотых» есть полный привод с понижающей передачей и 8-ступенчатый автомат. В базовой версии 2,0-литровый бензиновый турбомотор и жестко подключаемая передняя ось, у богатых комплектаций полный привод с муфтой. Есть гибриды Hi4-T, а теперь будет доступен и вариант с турбодизелем 2.4.