Рамный внедорожник Tank 300: теперь с новым салоном и дизелем

Рамный внедорожник Tank 300: теперь с новым салоном и дизелемБестселлер премиум-бренда пережил большое обновление в Китае
Tank 300 продаётся в Китае с 2020 года, так что рестайлинг своевременный. Остался в прошлом фирменный руль с Т-образной конфигурацией: теперь спицы две, а центральная подушка в форме скругленного четырёхугольника. Отказались и от центрального тоннеля с шайбами регулировок и массивным рычагом трансмиссии: теперь все настройки регулируются «качельками», а режимы коробки передач меняются подрулевым селектором. Зато добавлен большой блок беспроводной зарядки гаджетов.
От прежней передней панели осталась только рукоятка пассажира и боковые воздуховоды: информационно-развлекательный комплекс другой, с «парящим» тачскрином в духе Tank 500. Техника не поменялась: у всех «трёхсотых» есть полный привод с понижающей передачей и 8-ступенчатый автомат. В базовой версии 2,0-литровый бензиновый турбомотор и жестко подключаемая передняя ось, у богатых комплектаций полный привод с муфтой. Есть гибриды Hi4-T, а теперь будет доступен и вариант с турбодизелем 2.4.
Цены обновлённых Tank 300 раскроют в марте. Сейчас базовый внедорожник стоит 200 тысяч юаней (27,5 тысячи долларов). Вероятно, дизельная версия окажется немного дороже бензиновой, но дешевле гибрида. Особняком стоит шестицилиндровый Tank 330: он появился около года назад, и его обновление только ждёт.