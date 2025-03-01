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Опубликовано 01 марта 2025, 11:33
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Рамный внедорожник Tank 300: теперь с новым салоном и дизелем

Бестселлер премиум-бренда пережил большое обновление в Китае
Рамный внедорожник Tank 300: теперь с новым салоном и дизелем. В Поднебесной дебютировал рестайлинговый вариант вездехода. Снаружи Tank 300 не изменился, зато интерьер другой: переделана передняя панель, поменялся руль, а медиасистема и центральный тоннель полностью новые. Также в гамму добавлен долгожданный дизельный вариант: такой внедорожник технически близок к Haval H9 и оснащается 2,4-литровым двигателем (186 л.с.) на «тяжёлом» топливе.
Обновленный Tank 300
Обновленный Tank 300
© Tank
Сергей Ильин
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Tank 300 продаётся в Китае с 2020 года, так что рестайлинг своевременный. Остался в прошлом фирменный руль с Т-образной конфигурацией: теперь спицы две, а центральная подушка в форме скругленного четырёхугольника. Отказались и от центрального тоннеля с шайбами регулировок и массивным рычагом трансмиссии: теперь все настройки регулируются «качельками», а режимы коробки передач меняются подрулевым селектором. Зато добавлен большой блок беспроводной зарядки гаджетов.

Обновленный Tank 300

© Tank

От прежней передней панели осталась только рукоятка пассажира и боковые воздуховоды: информационно-развлекательный комплекс другой, с «парящим» тачскрином в духе Tank 500. Техника не поменялась: у всех «трёхсотых» есть полный привод с понижающей передачей и 8-ступенчатый автомат. В базовой версии 2,0-литровый бензиновый турбомотор и жестко подключаемая передняя ось, у богатых комплектаций полный привод с муфтой. Есть гибриды Hi4-T, а теперь будет доступен и вариант с турбодизелем 2.4.

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Цены обновлённых Tank 300 раскроют в марте. Сейчас базовый внедорожник стоит 200 тысяч юаней (27,5 тысячи долларов). Вероятно, дизельная версия окажется немного дороже бензиновой, но дешевле гибрида. Особняком стоит шестицилиндровый Tank 330: он появился около года назад, и его обновление только ждёт.

Источник:Autohome.com.cn
Автор:Сергей Ильин
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