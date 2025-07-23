Tank 500 скоро обновится: первые изображения

Tank 500 скоро обновится: первые изображенияНовинку представят в КНР 25 июля
Облик Tank 500 — пример «нового китайского роскошного дизайна», отмечает производитель. Снаружи из изменений можно заметить разве что новое наполнение решетки радиатора: горизонтальных ламелей теперь меньше и они более крупные.
Кроме того, внедорожник получил новую зеленую окраску кузова, которая уже есть в гамме моделей Haval — H9, Raptor, Big Dog и других.
В салоне виден новый потолочный экран для задних пассажиров. Также можно увидеть, что на центральном тоннеле больше нет крупного рычага переключения передач. Вероятно, селектор переехал за рулевое колесо, которое тоже обновилось.
Ожидается, что обновленный Tank 500 продолжат продавать с тремя версиями силовых агрегатов. Это бензиновый мотор 2.0 мощностью 252 лошадиные силы, а также гибридными установками Hi4-T и Hi4-Z, развивающими до 864 сил.
Цена актуальной версии внедорожника в Китае стартует с 335 000 юаней (3,7 миллиона рублей). В России, напомним, за «пятисотый» Tank просят от 6,8 миллиона рублей без учета скидок и акций.
В июне на российском рынке начались продажи Tank 700 Hi-Performance за 11,6 млн рублей. Такому внедорожнику положена бензоэлектрическая установка с возможностью подзарядки с пиковой отдачей 517 сил.