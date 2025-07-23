Tank 500 скоро обновится: первые изображения

Облик Tank 500 — пример «нового китайского роскошного дизайна», отмечает производитель. Снаружи из изменений можно заметить разве что новое наполнение решетки радиатора: горизонтальных ламелей теперь меньше и они более крупные.

Кроме того, внедорожник получил новую зеленую окраску кузова, которая уже есть в гамме моделей Haval — H9, Raptor, Big Dog и других.