Раскрыта цена 394-сильного гибрида Tank 500 для России

Главное отличие Tank 500 Hi-Charge от других «пятисотых» — его силовая установка. В ее состав входят бензиновый мотор 2.0 мощностью 231 лошадиная сила и электродвигатель на 163 силы, на пике совместно развивающие 394 силы и 750 Нм крутящего момента. В течение получаса агрегаты способны выдавать 299 сил.

С места до 100 километров в час такой Tank разгоняется за 6,9 секунды, а средний расход топлива в смешанном цикле составляет 8,4 литра на 100 километров пути.