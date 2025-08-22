Раскрыта цена 394-сильного гибрида Tank 500 для России

Раскрыта цена 394-сильного гибрида Tank 500 для РоссииПродажи стартуют в сентябре
Главное отличие Tank 500 Hi-Charge от других «пятисотых» — его силовая установка. В ее состав входят бензиновый мотор 2.0 мощностью 231 лошадиная сила и электродвигатель на 163 силы, на пике совместно развивающие 394 силы и 750 Нм крутящего момента. В течение получаса агрегаты способны выдавать 299 сил.
С места до 100 километров в час такой Tank разгоняется за 6,9 секунды, а средний расход топлива в смешанном цикле составляет 8,4 литра на 100 километров пути.
Литий-ионная батарея емкостью 37,1 киловатт-часа позволяет проехать только на электричестве до 115 километров и заряжать внешние устройства. Привод полный типа Torque-on-Demand, есть три блокировки дифференциалов.
Tank 500 Hi-Charge оснащен 19-дюймовыми колесными дисками, «запаской» на двери багажника и подготовлен под установку тягово-сцепного устройства. Масса буксируемого прицепа — до 2,5 тонны. В салоне три экрана: 14,3-дюймовый центральный, 12,3-дюймовая «приборка» и девятидюймовый проекционный. Есть подсветка с 64 цветами, аудиосистема с 12 динамиками, включая сабвуфер, а также «зимний» пакет.
Ранее новой мощной версией в России обзавелся Tank 700. Внедорожнику в исполнении Hi-Performance положена мощная бензоэлектрическая установка с возможностью подзарядки, как у топового Tank 700 Edition One, но при этом экстерьер оформлен как у «средней» Superior. Оценили его в 11 599 000 рублей. Сейчас, судя по сайту марки, цена чуть снизилась — до 11 299 000 рублей без скидок.