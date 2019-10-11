Американцам предложили снимать стресс, давя машины танком

На территории страны есть несколько разных центров, которые предлагают такие услуги. Один из таких центров расположен в Нью-Йорке. Стоимость заезда для водителя составляет 799 долларов (51,5 тысяча рублей по текущему курсу). За эти деньги любой посетитель может прокатиться на настоящем 35-тонном танке и раздавить парочку легковых автомобилей, как на видео, который опубликован на канале Monticello Motor Club.