Американцам предложили снимать стресс, давя машины танком

12:26
В США любой желающий может прокатиться на настоящем танке и переехать на нем несколько легковых машин.
На территории страны есть несколько разных центров, которые предлагают такие услуги. Один из таких центров расположен в Нью-Йорке. Стоимость заезда для водителя составляет 799 долларов (51,5 тысяча рублей по текущему курсу). За эти деньги любой посетитель может прокатиться на настоящем 35-тонном танке и раздавить парочку легковых автомобилей, как на видео, который опубликован на канале Monticello Motor Club.
В другом центре, который расположен в одном из городов штата Миннесота, можно арендовать танк за 399 долларов. Но в зависимости от модели, наличия стрелкового оружия и того, какое количество машин хочет разбить посетитель, цена может увеличиться до 3599 долларов.