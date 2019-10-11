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12:26

Американцам предложили снимать стресс, давя машины танком

Стоит такое развлечение от 399 до 3599 долларов

В США любой желающий может прокатиться на настоящем танке и переехать на нем несколько легковых машин.

На территории страны есть несколько разных центров, которые предлагают такие услуги. Один из таких центров расположен в Нью-Йорке. Стоимость заезда для водителя составляет 799 долларов (51,5 тысяча рублей по текущему курсу). За эти деньги любой посетитель может прокатиться на настоящем 35-тонном танке и раздавить парочку легковых автомобилей, как на видео, который опубликован на канале Monticello Motor Club.

В другом центре, который расположен в одном из городов штата Миннесота, можно арендовать танк за 399 долларов. Но в зависимости от модели, наличия стрелкового оружия и того, какое количество машин хочет разбить посетитель, цена может увеличиться до 3599 долларов.