Появился ролик с танкового соревнования в Европе

Пульс

Посмотрите, как танки уничтожают автомобили

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14 июня 2018

На YouTube-канале AiirSource Military опубликован ролик с ежегодного танкового соревнования Strong Europe Tank Challenge, проводившегося в начале этого лета. В видео показано одно из испытаний, в котором нужно было объезжать препятствия и давить автомобили.

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В ролике показаны выступления команд из США, Великобритании и Польши на танках Abrams M1A2, Challenger II и Leopard 2A5 соответственно. Соревнования проводились на немецком полигоне Графенвёр.

Видео с YouTube-канала AiirSource Military

В этом году, помимо уже перечисленных стран, в соревнованиях Strong Europe Tank Challenge также приняли участие Германия, Швеция, Австрия, Франция и Украина. Первое место досталось немецким танкистам, набравшим 1450 очков из 1500 возможных.

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