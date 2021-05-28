В России запустили сборку Volkswagen Taos

Volkswagen Taos, который станет самым компактным и доступным кроссовером марки на российском рынке, производят в нескольких модификациях. Базовым станет 110-сильный «атмосферник» объемом 1,6 литра, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач либо «роботом» DSG-6 и только с передним приводом. Второй вариант — модификация с турбомотором 1.4 мощностью 150 лошадиных сил, которая будет доступна с восьмидиапазонным автоматом, передним либо полным приводом.