В России запустили сборку Volkswagen Taos

Volkswagen Taos, который станет самым компактным и доступным кроссовером марки на российском рынке, производят в нескольких модификациях. Базовым станет 110-сильный «атмосферник» объемом 1,6 литра, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач либо «роботом» DSG-6 и только с передним приводом. Второй вариант — модификация с турбомотором 1.4 мощностью 150 лошадиных сил, которая будет доступна с восьмидиапазонным автоматом, передним либо полным приводом.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Volkswagen
В список стандартного оснащения, как ожидается, войдут LED-фары рефлекторного типа, подогрев передних кресел, кондиционер, круиз-контроль с ограничителем скорости, экран мультимедийной системы диагональю 6,5 дюйма и аудиосистем с четырьмя динамиками и, вероятно, 8-дюймовая цифровая панель приборов. Кроме того, уже в «базе» кроссовер получит 16-дюймовые диски и шесть подушек безопасности.
В более дорогих комплектациях кроссовер дооснастят передними и задними датчиками парковки, 10-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, атмосферной подсветкой и камерой заднего вида. Топовому Taos обещаны светодиодные фары проекционного типа со светящейся полосой на радиаторной решетке, система автоматического переключения света с дальнего на ближний, комбинированная отделка салона из ткани и велюра, подогрев всех сидений и виртуальная панель приборов диагональю 10 дюймов.
Российская премьера Volkswagen Taos состоится 3 июня, тогда же, вероятно, объявят цены на модель. Можно предположить, что компактный кроссовер окажется дешевле более крупного Tiguan, который стоит от 1,8 миллиона рублей.