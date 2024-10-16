Kia опубликовала первое фото пикапа Tasman без камуфляжа и раскрыла дату премьеры

Kia опубликовала первое фото пикапа Tasman без камуфляжа и раскрыла дату премьерыДебют рамного пикапа Kia Tasman состоится 29 октября в Саудовской Аравии
Компания Kia опубликовала первые официальные изображения нового пикапа Tasman, полностью сняв с него камуфляж. Модель будет представлена публике 29 октября в Джидде, Саудовская Аравия. На фотографиях видно, что грузовик получил рейлинги и антенну «акулий плавник» на крыше, а также традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки. Корма автомобиля украшена вертикальными фонарями с рисунком в виде скоб, расположенными вдоль борта, и крупной надписью с названием марки и модели. В нижней части кузова установлены подножки, облегчающие доступ в салон.
Кроме того, компания сообщила, что прототипы пикапа прошли 1777 типов испытаний, что гарантирует его высокие внедорожные качества, сравнимые с флагманским кроссовером Telluride. Ожидается, что Kia Tasman будет иметь рамную конструкцию, вероятно, позаимствованную у внедорожника Mohave. По предварительным данным, грузовик оснастят четырехцилиндровым турбодизелем объемом 2,2 литра, который уже используется в других моделях Hyundai-Kia. Вероятно, двигатель будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
В середине июля Kia испытала пикап Tasman на суровом бездорожье в штате Алабама, США. Тесты подтвердили, что модель обладает отличными внедорожными характеристиками. Пикап построен на лонжеронной раме, имеет неразрезной мост сзади и независимую подвеску спереди. Старт продаж Kia Tasman запланирован на 2025 год, и основными рынками для него станут Австралия и Новая Зеландия. Модель будет конкурировать с такими популярными пикапами, как Toyota Hilux и Mitsubishi L200.