Kia опубликовала первое фото пикапа Tasman без камуфляжа и раскрыла дату премьеры

Компания Kia опубликовала первые официальные изображения нового пикапа Tasman, полностью сняв с него камуфляж. Модель будет представлена публике 29 октября в Джидде, Саудовская Аравия. На фотографиях видно, что грузовик получил рейлинги и антенну «акулий плавник» на крыше, а также традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки. Корма автомобиля украшена вертикальными фонарями с рисунком в виде скоб, расположенными вдоль борта, и крупной надписью с названием марки и модели. В нижней части кузова установлены подножки, облегчающие доступ в салон.