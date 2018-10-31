Новый кроссовер Tata: шасси Land Rover, дизель Fiat и коробка Hyundai

«Лэндроверовская» платформа получила новое название Omega Arc (Optimal Modular Efficient Global Advanced), но сохранила независимую подвеску, поперечное расположение двигателя и полный привод с муфтой подключений задней оси.
Двигатель пока заявлен один: 2.0 Kryotec, в основе которого лежит блок Fiat Multijet II. Он оснащен турбонагнетателем с изменяемой геометрией крыльчатки, газораспределительным механизмом с пониженным трением и улучшенной системой рециркуляции выхлопных газов.
Кроссовер Tata Harrier можно будет оборудовать механической коробкой передач или шестиступенчатым «автоматом» Hyundai. Кроме того, модель получит фирменный переключать режимов движения Multi Drive, перенастроенный для работы с системой контроля тяги Terrain Response от Land Rover.
Для выпуска новой модели в городе Пуна за полгода была смонтирована автоматизированная на 90 процентов сборочная линия с более чем 100 роботами KUKA и ABB.
Продажи Harrier, ориентировочно, начнутся в начале следующего года. Заказы уже принимаются: покупателю всего лишь нужно внести депозит в размере 30 тысяч индийских рупий (около 27 тысяч рублей).