Новый кроссовер Tata: шасси Land Rover, дизель Fiat и коробка Hyundai

Двигатель пока заявлен один: 2.0 Kryotec, в основе которого лежит блок Fiat Multijet II. Он оснащен турбонагнетателем с изменяемой геометрией крыльчатки, газораспределительным механизмом с пониженным трением и улучшенной системой рециркуляции выхлопных газов.

Кроссовер Tata Harrier можно будет оборудовать механической коробкой передач или шестиступенчатым «автоматом» Hyundai. Кроме того, модель получит фирменный переключать режимов движения Multi Drive, перенастроенный для работы с системой контроля тяги Terrain Response от Land Rover.