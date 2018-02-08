Tata сделала кроссовер на платформе Land Rover Discovery Sport

Индийская компания Tata представила на моторшоу в Нью-Дели концептуальный кроссовер под названием H5X. Автомобиль построен на модернизированном варианте платформы LR-MS (D8), которая используется для Land Rover Discovery Sport и Jaguar E-Pace.

Какие именно доработки были произведены, в компании не уточняют. В «Тате» лишь отметили, что платформу, «хорошо понимая особенности индийского рынка», адаптировали специально под местные условия.

Габаритная длина кроссовера составляет 4575 миллиметров, ширина – 1960 миллиметров, высота – 1686 миллиметров, а размер колесной базы равен 2740 миллиметрам. Таким образом, прототип получился немного короче и ниже Land Rover Discovery Sport (на 14 и 38 миллиметров соответственно) при почти такой же колесной базе (разница – один миллиметр в пользу «британца»).

Tata H5X выполнена в новой фирменной стилистике марки. Как заявили в компании, дизайн прототипа на 80-85 процентов соответствует будущему серийному автомобилю. Ожидается, что товарный кроссовер будут предлагаться с пятью и семью посадочными местами.

Модель получит двухлитровый дизель Fiat Multijet II, доступный в версиях мощностью 140 и 170 сил.

Предполагается, что в серию машину запустят к 2019 году.

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