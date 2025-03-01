В Чехии попрощались с легендарной Tatra T815: сборка завершилась

В Чехии попрощались с легендарной Tatra T815: сборка завершиласьЗнаменитый грузовик разрабатывали в Чехословацкой Республике
Общий тираж Tatra T815 составил 158 065 экземпляров, завершил эру трёхосный грузовик с колёсной формулой 6х4 и «составной» кабиной под пожарную команду. За четыре десятилетия конструкция принципиально не менялась: Tatra сохранила знаменитую хребтовую раму и независимую подвеску колёс. Гражданские покупатели чаще всего выбирали трёхосные самосвалы, а для армии заказывали трёх-, четырёх- или пятиосные шасси или бортовые версии.
Мировая известность Tatra обусловлена победами в ралли-марафоне «Дакар»: Карел Лопрайс шесть раз побеждал в зачёте грузовиков именно за рулём T815. Также в конце 1980-х автопроизводитель профинансировал кругосветную экспедицию с модифицированным десятиметровым полноприводником. Впрочем, рекламы не вышло, так как грузовик вернулся в Чехословакию уже после падения коммунистического режима.
В России модель T815 хорошо знакома: у нас пользуются популярностью экскаваторы, краны и самосвалы на трёхосном шасси. В настоящий момент Tatra в основном выпускает продукцию для чешских государственных заказчиков. В 2024 году было продано 1548 грузовиков, из них свыше 600 отправились в армию.