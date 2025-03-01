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Опубликовано 01 марта 2025, 16:32
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В Чехии попрощались с легендарной Tatra T815: сборка завершилась

Знаменитый грузовик разрабатывали в Чехословацкой Республике
В Чехии попрощались с легендарной Tatra T815: сборка завершилась. На минувшей неделе с конвейера в Копршивнице сошёл последний экземпляр заслуженной модели. Жизненный цикл Tatra T815 продлился 42 года, ведь производство стартовало в январе 1983 года! Удачная конструкция и универсальность позволили грузовику стать популярным и у гражданских, и у военных заказчиков. Заключительный экземпляр заступит на службу в пожарную часть.
В Чехии попрощались с легендарной Tatra T815: сборка завершилась
© Auto.cz
Сергей Ильин

Общий тираж Tatra T815 составил 158 065 экземпляров, завершил эру трёхосный грузовик с колёсной формулой 6х4 и «составной» кабиной под пожарную команду. За четыре десятилетия конструкция принципиально не менялась: Tatra сохранила знаменитую хребтовую раму и независимую подвеску колёс. Гражданские покупатели чаще всего выбирали трёхосные самосвалы, а для армии заказывали трёх-, четырёх- или пятиосные шасси или бортовые версии.

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Мировая известность Tatra обусловлена победами в ралли-марафоне «Дакар»: Карел Лопрайс шесть раз побеждал в зачёте грузовиков именно за рулём T815. Также в конце 1980-х автопроизводитель профинансировал кругосветную экспедицию с модифицированным десятиметровым полноприводником. Впрочем, рекламы не вышло, так как грузовик вернулся в Чехословакию уже после падения коммунистического режима.

В России модель T815 хорошо знакома: у нас пользуются популярностью экскаваторы, краны и самосвалы на трёхосном шасси. В настоящий момент Tatra в основном выпускает продукцию для чешских государственных заказчиков. В 2024 году было продано 1548 грузовиков, из них свыше 600 отправились в армию.

Источник:Auto.cz
Автор:Сергей Ильин
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#Грузовики