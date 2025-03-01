В Чехии попрощались с легендарной Tatra T815: сборка завершилась

Знаменитый грузовик разрабатывали в Чехословацкой Республике

В Чехии попрощались с легендарной Tatra T815: сборка завершилась. На минувшей неделе с конвейера в Копршивнице сошёл последний экземпляр заслуженной модели. Жизненный цикл Tatra T815 продлился 42 года, ведь производство стартовало в январе 1983 года! Удачная конструкция и универсальность позволили грузовику стать популярным и у гражданских, и у военных заказчиков. Заключительный экземпляр заступит на службу в пожарную часть.