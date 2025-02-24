Рост цен в три раза: Москве предрекли очередное подорожание такси

Рост цен в три раза: Москве предрекли очередное подорожание таксиМногих водителей могут отключить от заказов из-за отсутствия аттестации
Приказ дептранса Москвы об аттестации водителей такси приняли в июле минувшего года. С 12 августа по 1 марта 2025-го установили переходный период, чтобы водители успели пройти аттестацию добровольно. С марта она станет обязательной.
Пройти ее могут бесплатно граждане России, иностранцы и лица без гражданства. В ходе теста водителей проверят на знание правил перевозки пассажиров и багажа, поведения в чрезвычайных ситуациях, а также на знание «объектов» — разных локаций в Москве и области.
В середине февраля в дептрансе Москвы сообщили, что аттестацию уже прошел каждый третий активный таксист. В столице их, по разным данным, 100−200 тысяч. В Подмосковье же на конец января документ получили только 16 процентов перевозчиков.
При этом многие водители все еще уверены, что аттестация необязательна, а потому 1 марта их могут массово отключить от линии. По мнению экспертов, стоимость поездок может вырасти в три и более раз, если правила не смягчат, чтобы избежать коллапса.