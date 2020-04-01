В России продают 39-летнюю «Волгу» из такси за 6 миллионов рублей

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В Уфе на продажу выставили ГАЗ-24-01 «Волга» 1981 года выпуска. Несмотря на возраст и пробег в 74 500 километров, автомобиль отлично сохранился и по-прежнему покрыт заводской краской. Также высокая цена обусловлена тем, что это единственная России таксомоторная «Волга», не находящаяся в музее.
По словам продавца, за всю свою историю автомобиль ни разу не реставрировался и не попадал в ДТП, а все его детали имеют пломбировку таксомоторного парка 1981 года. Также в седане сохранены оригинальный таксометр и рация «Лён-В».
Помимо этого, уникальная «Волга» имеет действующую еще пять лет лицензию для работы в такси, которая была получена владельцем для участия в автопробегах, а также «шашечки» на кузове. Машина стоит на учете в ГИБДД, но владелец имеет и старые советские регистрационные номера, которые он отдаст в комплекте с автомобилем. Его стоимость – шесть миллионов рублей.
Под капотом «Волги» установлен 2,5-литровый двигатель, который в паре с четырехступенчатой механикой выдает 85 лошадиных сил и 175 Нм крутящего момента.