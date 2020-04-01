В России продают 39-летнюю «Волгу» из такси за 6 миллионов рублей

Помимо этого, уникальная «Волга» имеет действующую еще пять лет лицензию для работы в такси, которая была получена владельцем для участия в автопробегах, а также «шашечки» на кузове. Машина стоит на учете в ГИБДД, но владелец имеет и старые советские регистрационные номера, которые он отдаст в комплекте с автомобилем. Его стоимость – шесть миллионов рублей.

Под капотом «Волги» установлен 2,5-литровый двигатель, который в паре с четырех­ступенчатой механикой выдает 85 лошадиных сил и 175 Нм крутящего момента.