Porsche устроила рекордное путешествие из Таиланда в Сингапур на электромобиле

Пробег приурочен к 75-летию немецкого автопроизводителя

Porsche устроила рекордное путешествие из Таиланда в Сингапур на Taycan 4S Cross Turismo. Дальние поездки на электромобилях ассоциируются с долгой дорогой и мучительными по своей продолжительности ожиданиями у зарядных терминалов. Но если на маршруте есть быстрые зарядные станции, а за рулём друг друга могут сменять несколько человек, то путешествие можно превратить в рекордный марш-бросок. Что и доказали журналисты из Юго-Восточной Азии, устроившие поездку из Таиланда в Сингапур на Porsche Taycan 4S Cross Turismo.