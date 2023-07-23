Porsche устроила рекордное путешествие из Таиланда в Сингапур на электромобиле

Porsche устроила рекордное путешествие из Таиланда в Сингапур на электромобилеПробег приурочен к 75-летию немецкого автопроизводителя
Porsche устроила рекордное путешествие из Таиланда в Сингапур на Taycan 4S Cross Turismo. Дальние поездки на электромобилях ассоциируются с долгой дорогой и мучительными по своей продолжительности ожиданиями у зарядных терминалов. Но если на маршруте есть быстрые зарядные станции, а за рулём друг друга могут сменять несколько человек, то путешествие можно превратить в рекордный марш-бросок. Что и доказали журналисты из Юго-Восточной Азии, устроившие поездку из Таиланда в Сингапур на Porsche Taycan 4S Cross Turismo.
Пробег, получивший название Taycan Record Run, был осуществлён журналистами Полпатом Салаяканондом из Таиланда, Пан Ю-Джином из Малайзии и Десмондом Чаном из Сингапура. Трио проехало по изнурительному маршруту протяженностью 1845 километров, сменяя друг друга за рулём и останавливаясь только на 25-минутные интервалы зарядки.
Это стало возможным благодаря сети быстрых зарядных устройств Shell Recharge High Performance Charging (HPC) и уникальной зарядной архитектуре Taycan на 800 вольт. При этом участники путешествия должны были придерживаться всех правил дорожного движения на маршруте, чтобы не аннулировать свой рекорд.
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Кроме того, для чистоты достижения у экипажа Taycan Record Run не было никаких преимуществ с точки зрения мест у зарядных станций — как и обычные пользователи электромобилей, журналисты могли предварительно бронировать места на HPC за 60 минут до своего прибытия и не более того. В итоге из Таиланда в Сингапур на Porsche Taycan 4S Cross Turismo трое журналистов добрались за 29 часов 15 минут, что стало самым быстрым путешествием по этому маршруту на электромобиле.