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17:21

Появились фотографии электрического универсала Porsche

На дорогах впервые заметили Taycan Sport Turismo

© Фото: insideevs.com
На дорогах общего пользования впервые удалось сфотографировать прототип электрического Porsche Taycan в кузове универсал. По слухам, версия Sport Turismo появится в «зеленой» линейке марки через несколько лет. Так же как и обычный Taycan, универсал предложат с разными по мощности силовыми установками.

По данным InsideEVs, семейство Taycan будет состоять из версий Carrera, Carrera S и Turbo. Их мощность будет варьироваться от 400 до 600 лошадиных сил. Пока Porsche официально подтвердила информацию о двухмоторной 600-сильной модификации электрокара, способной разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды. Запас хода такой машины составит 500 километров. Тяговая батарея Taycan будет поддерживать высокоскоростную зарядку — до 80 процентов ее можно будет наполнить за 15 минут.

Ранее компания Porsche опубликовала фотографии сборки предсерийных экземпляров Taycan. Также производитель выпустил мобильное приложение с дополненной реальностью. Оно позволяет изучить внутреннее устройство концепта Mission E, по мотивам которого сделан Taycan, и встроить виртуальную копию электрокара в окружающее пространство.

Кроме того, известно, что по цене Porsche Taycan расположится между Cayenne и Panamera. Стоимость базовой машины составит около 80 тысяч евро (шесть миллионов рублей по текущему курсу).

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