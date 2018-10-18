Появились фотографии электрического универсала Porsche

По данным InsideEVs, семейство Taycan будет состоять из версий Carrera, Carrera S и Turbo. Их мощность будет варьироваться от 400 до 600 лошадиных сил. Пока Porsche официально подтвердила информацию о двухмоторной 600-сильной модификации электрокара, способной разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды. Запас хода такой машины составит 500 километров. Тяговая батарея Taycan будет поддерживать высокоскоростную зарядку — до 80 процентов ее можно будет наполнить за 15 минут.