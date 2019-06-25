Посмотрите на самый странный селектор коробки передач Porsche

Презентация серийной версии Porsche Taycan состоится в сентябре этого года, вскоре после этого производитель обещал запустить продажи. Базовая версия модели с менее емким аккумулятором будет стоить около 100 000 евро (7,2 миллиона рублей по текущему курсу). Но несмотря на стоимость, штутгартская марка уже получила около 20 000 предзаказов на спорткар.

Кроме того, производитель раскрыл характеристики топовой версии новинки — модель получит 600-сильную силовую установку, благодаря которой сможет набирать первую «сотню» за 3,5 секунды. Разгон до 200 километров в час займет у спорткара 12 секунд. Запас хода электрического «Порше» достигнет 402 километров.