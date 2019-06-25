Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:43

Посмотрите на самый странный селектор коробки передач Porsche

В Сети появилось короткое видео интерьера Taycan

В сентябре Porsche покажет электромобиль Taycan, в основу которого лег концепт-кар Mission E. Ранее в сети были опубликованы снимки экстерьера с тестов спорткара, но теперь появилось видео, на котором видно салон — в частности, необычный селектор коробки передач и многочисленные сенсорные экраны. Правда, это, видимо, фантазия дизайнеров.
Загрузка...

Судя по ролику, Taycan предложили лишить классического селектора трансмиссии — вместо этого появилась сенсорная панель, которая и отвечает за смену передач. Также на видео попала полностью цифровая центральная консоль с навигацией и режимом «Автопилот».

Загрузка...

Презентация серийной версии Porsche Taycan состоится в сентябре этого года, вскоре после этого производитель обещал запустить продажи. Базовая версия модели с менее емким аккумулятором будет стоить около 100 000 евро (7,2 миллиона рублей по текущему курсу). Но несмотря на стоимость, штутгартская марка уже получила около 20 000 предзаказов на спорткар.

Кроме того, производитель раскрыл характеристики топовой версии новинки — модель получит 600-сильную силовую установку, благодаря которой сможет набирать первую «сотню» за 3,5 секунды. Разгон до 200 километров в час займет у спорткара 12 секунд. Запас хода электрического «Порше» достигнет 402 километров.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...