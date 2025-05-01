Бывший дизайнер Rolls-Royce оценил российские Aurus и «Волгу»

С 2018 года Джайлс Тейлор возглавляет дизайнерский отдел Hongqi концерна FAW. Именитый дизайнер полагает, что дизайн «Волги» близок и к Hongqi, и к Rolls-Royce. По мнению британца, «русские машины — это больше про наследие, про прошлое». Впрочем, про Aurus господин Тейлор тоже слышал: это бренд, на котором ездит президент Путин. «Похож на Hongqi, с таким же статусом, как у Си Цзиньпина», — оценил стилист.