Volkswagen назвал дату дебюта самого маленького кроссовера

Модель получит сдвижные сиденья второго ряда, электронную приборную панель, беспроводную зарядку для смартфона, 300-ваттную аудиосистему Beats, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем, четыре USB-порта в салоне, а также 18-дюймовые колесные диски.

В гамму двигателей войдут литровые трехцилиндровые агрегаты мощностью 95 и 115 сил, 150-сильный мотор 1.5 и дизельная «четверка», выдающая 95 сил и 250 Нм момента. Коробки — пяти- и шестиступенчатая «механика», а также «робот» с двумя сцеплениями.