Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
18:34

Volkswagen назвал дату дебюта самого маленького кроссовера

Компания представит модель под названием T-Cross

Поделиться

Компания Volkswagen определилась с датой дебюта компактного кроссовера T-Cross. Модель рассекретят 25 октября, а ее публичный дебют состоится в начале ноября на автосалоне в Сан-Паулу.

Самый маленький кроссовер «Фольксвагена» построен на модульной платформе MQB. Автомобиль на 38 сантиметров короче «Тигуана» (длина новинки – 4199 миллиметров), а его колесная база на 27 сантиметров меньше (2651 миллиметр).

>
Reload
1 / 3

Модель получит сдвижные сиденья второго ряда, электронную приборную панель, беспроводную зарядку для смартфона, 300-ваттную аудиосистему Beats, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем, четыре USB-порта в салоне, а также 18-дюймовые колесные диски.

В гамму двигателей войдут литровые трехцилиндровые агрегаты мощностью 95 и 115 сил, 150-сильный мотор 1.5 и дизельная «четверка», выдающая 95 сил и 250 Нм момента. Коробки — пяти- и шестиступенчатая «механика», а также «робот» с двумя сцеплениями.

Основными конкурентами Volkswagen T-Cross станут Nissan Juke, Citroen C4 Aircross и Peugeot 2008.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...