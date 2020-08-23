Аналитики из американского агентства J.D. Power в своём новом исследовании решили выяснить, какие автомобильные марки в 2020 году могут похвастать наибольшим количеством технических инноваций и насколько они пришлись по вкусу американским потребителям. Для этого был разработан индекс TXI (Tech Experience Index), который учитывает количество высокотехнологичных «фишек» и удовлетворённость владельцев их работой. В результате Volvo назвали самыми высокотехнологичными автомобилями: эта марка заняла первое место в рейтинге с индексом 617.
На втором месте расположилась BMW (583), на третьем — Cadillac (577), затем идут Mercedes-Benz (567) и Genesis (559). Шестое место занимает Hyundai (556), и это лучший результат среди бюджетных марок. Худшей маркой американцы назвали Mini (444). Tesla получила свои 593 балла вне общего зачёта, поскольку компания запрещает J.D. Power опрашивать клиентов в 15 штатах. Самой полезной и отлично работающей инновацией потребители назвали систему кругового обзора, а меньше всего им понравилось управление мультимедией при помощи жестов.