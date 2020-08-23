Аналитики из американского агентства J.D. Power в своём новом исследовании решили выяснить, какие автомобильные марки в 2020 году могут похвастать наибольшим количеством технических инноваций и насколько они пришлись по вкусу американским потребителям. Для этого был разработан индекс TXI (Tech Experience Index), который учитывает количество высокотехнологичных «фишек» и удовлетворённость владельцев их работой. В результате Volvo назвали самыми высокотехнологичными автомобилями: эта марка заняла первое место в рейтинге с индексом 617.