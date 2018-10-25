Ателье Techart доработало Turbo-версию Porsche Panamera Sport Turismo

TechArt GrandGT Selective выделяется выполненными из карбона капотом, корпусами боковых зеркал, расширителями колесных арок, диффузором и передним сплиттером. Схема окраски кузова — это сочетание двух цветов: матового черного и синего. Детали из углепластика покрыты прозрачным лаком. «Панамера» укомплектована 22-дюймовыми колесными дисками, выкрашенными в цвет кузова, синими тормозными суппортами и титановыми парубками выхлопной системы с карбоновыми насадками.
В отделке салона универсала используется алькантара двух цветов, повторяющая палитру экстерьера. Часть декоративных элементов выкрашена в черный глянец.
Доработанная четырехлитровая битурбовосьмерка на GrandGT Selective развивает 640 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. У исходной машины эти показатели составляют 550 сил и 770 Нм момента. Время разгона до «сотни» у универсала сократилось с 3,8 до 3,4 секунды. Максимальная скорость осталась прежней — 306 километров в час.
Первый вариант Panamera Sport Turismo Turbo в TechArt усовершенствовали по той же схеме: аэродинамический обвес с расширителями колесных арок, титановые патрубки выхлопной системы, 22-дюймовые колеса и перепрошитый блок управления двигателем. Отличалась только окраска кузова и отделка салона.