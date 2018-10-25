Ателье Techart доработало Turbo-версию Porsche Panamera Sport Turismo

Доработанная четырехлитровая битурбовосьмерка на GrandGT Selective развивает 640 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. У исходной машины эти показатели составляют 550 сил и 770 Нм момента. Время разгона до «сотни» у универсала сократилось с 3,8 до 3,4 секунды. Максимальная скорость осталась прежней — 306 километров в час.