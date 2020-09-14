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В России хотят разрешить подросткам садиться за руль

Возрастной ценз для управления автомобилем предлагают снизить до 16 лет

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Мария Евдокимова
В Госдуме предложили разрешить 16-летним подросткам садиться за руль. Такое предложение направил на рассмотрение начальником ГУОБДД МВД России Михаилом Черниковым депутат Госдумы Василий Власов, сообщает RT. С резкой критикой на идею уже отреагировал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв.

Власов в своём обращении отметил, что подростки в возрасте 16-17 в России могут зарабатывать на жизнь сами и жить далеко от семьи. Если разрешить им управлять автомобилем, они смогут ранее вовлечься в «экономические процессы». Желание купить машину и сесть за руль также подтолкнёт подростков к самостоятельности и стремлению трудоустроиться, считает депутат.

Власов просит Черникова рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство и снизить возрастной ценз для управления легковым автомобилем до 16 лет, а ценз получения водительских прав категории В – до 15 лет.

На предложение уже отреагировал коллега Власова, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. По его мнению, снижение возрастного порога может стать причиной роста числа смертельных аварий.

«У нас человек в возрасте 16 лет не понимает… 18 мы сделали, 18 лет юноши, если аналитику взять, то гибнут, начиная с 18 и до 26 возраст. Лихачество, лихачество, лихачество. Мы новое поколение России не должны губить на дорогах… поэтому моё мнение "нет"», – цитирует РИА Новости Москвичёва.

Ранее в России начали выдавать водительские права нового образца. На лицевой стороне прав появились надписи на французском и английском языках «Permis de Conduire» и «Driving Licence» – что является аналогом обозначения «Водительское удостоверение».

Источник: RT, РИА Новости