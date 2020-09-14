В России хотят разрешить подросткам садиться за руль

Власов в своём обращении отметил, что подростки в возрасте 16-17 в России могут зарабатывать на жизнь сами и жить далеко от семьи. Если разрешить им управлять автомобилем, они смогут ранее вовлечься в «экономические процессы». Желание купить машину и сесть за руль также подтолкнёт подростков к самостоятельности и стремлению трудоустроиться, считает депутат.

Власов просит Черникова рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство и снизить возрастной ценз для управления легковым автомобилем до 16 лет, а ценз получения водительских прав категории В – до 15 лет.

На предложение уже отреагировал коллега Власова, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. По его мнению, снижение возрастного порога может стать причиной роста числа смертельных аварий.