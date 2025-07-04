Кроссовер марки Tenet заметили на дорогах. Производство уже началось

Кроссовер марки Tenet заметили на дорогах. Производство уже началосьTenet T4 получит привод в отличие от «донорского» Chery
«Я думаю, что до конца июля мы об этом [серийном производстве автомобилей Tenet] уже публично скажем, потому что, на самом деле, [несерийное] производство уже идет, уже машины выпускаются», — сказал Шапша.
Tenet — новая марка созданная российским холдингом «АГР» и китайской компанией Defetoo. Под ней будут выпускать автомобили на экс-заводе Volkswagen в Калужской области.
Сначала сборка будет «отверточной», то есть крупноузловой, а затем завод перейдет на производство по полному циклу, со сваркой и окраской.
Линейка Tenet будет состоять в основном из кроссоверов — как компактных, так и D-сегмента с полным приводом. T4 (ранее ему прочили индекс 3XT) будет представлять собой Chery Tiggo 4 с другими шильдиками. За ним могут последовать модели на базе Tiggo 7L и Tiggo 8 Pro Max.