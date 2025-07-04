Кроссовер марки Tenet заметили на дорогах. Производство уже началось

«Я думаю, что до конца июля мы об этом [серийном производстве автомобилей Tenet] уже публично скажем, потому что, на самом деле, [несерийное] производство уже идет, уже машины выпускаются», — сказал Шапша.

Tenet — новая марка созданная российским холдингом «АГР» и китайской компанией Defetoo. Под ней будут выпускать автомобили на экс-заводе Volkswagen в Калужской области.