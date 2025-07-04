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Опубликовано 04 июля 2025, 08:53
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Кроссовер марки Tenet заметили на дорогах. Производство уже началось

Tenet T4 получит привод в отличие от «донорского» Chery
В Калуге запустили производство автомобилей новой марки Tenet. Но пока оно «несерийное», сказал ТАСС губернатор Калужской области Владислав Шапша. Завод будет постепенно наращивать темп, и к концу июля, если все пойдет по плану, объявит уже о начале серийной сборки. Между тем прототип компакт-кросса Tenet T4 впервые заметили на дорогах, но испытания он проходит не в России, а в Китае. Судя по шильдику на пятой двери, у него будет полный привод.
Кроссовер марки Tenet заметили на дорогах. Производство уже началось
© Tenet
Мария Руцкая
Мария Руцкая

«Я думаю, что до конца июля мы об этом [серийном производстве автомобилей Tenet] уже публично скажем, потому что, на самом деле, [несерийное] производство уже идет, уже машины выпускаются», — сказал Шапша.

Tenet — новая марка созданная российским холдингом «АГР» и китайской компанией Defetoo. Под ней будут выпускать автомобили на экс-заводе Volkswagen в Калужской области.

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Сначала сборка будет «отверточной», то есть крупноузловой, а затем завод перейдет на производство по полному циклу, со сваркой и окраской.

Линейка Tenet будет состоять в основном из кроссоверов — как компактных, так и D-сегмента с полным приводом. T4 (ранее ему прочили индекс 3XT) будет представлять собой Chery Tiggo 4 с другими шильдиками. За ним могут последовать модели на базе Tiggo 7L и Tiggo 8 Pro Max.