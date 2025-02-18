Новый российский бренд Tenet будет выпускать минимум три кроссовера: они раскрыты

«Китайские автомобили» ссылаются на декларации ЕАЭС и Одобрение типа транспортного средства, полученное ранее калужским предприятием на Chery Tiggo 4. Модель в документах фигурирует под заводским кодом T3X — он используется для обозначения Tiggo 4 в Китае. В сертификате же упоминается Tenet 3XT, из чего и был сделан вывод, что Tenet 3XT — это аналог Chery Tiggo 4 калужской сборки.

По той же схеме удалось раскрыть и вторую модель. Кроссовер с внутренним обозначением 31T — это Chery Tiggo 8 Pro Max, известный в Китае под кодовым именем Т31.