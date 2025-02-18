Новый российский бренд Tenet будет выпускать минимум три кроссовера: они раскрыты

Новый российский бренд Tenet будет выпускать минимум три кроссовера: они раскрытыПроизводством моделей марки Tenet займется бывший завод Volkswagen в Калужской обалсти
Известно, что автомобили Tenet будут выпускать на мощностях одного из заводов, которыми владеет компания AGR. Всего их три: это бывшие предприятия Volkswagen (Калужская области), Hyundai-Kia и General Motors (Санкт-Петербург). «Китайские автомобили» изучили сертификаты соответствия, из которых следует, что сборочной площадкой Tenet выступит экс-завод Volkswagen.
«Китайские автомобили» ссылаются на декларации ЕАЭС и Одобрение типа транспортного средства, полученное ранее калужским предприятием на Chery Tiggo 4. Модель в документах фигурирует под заводским кодом T3X — он используется для обозначения Tiggo 4 в Китае. В сертификате же упоминается Tenet 3XT, из чего и был сделан вывод, что Tenet 3XT — это аналог Chery Tiggo 4 калужской сборки.
По той же схеме удалось раскрыть и вторую модель. Кроссовер с внутренним обозначением 31T — это Chery Tiggo 8 Pro Max, известный в Китае под кодовым именем Т31.
По инсайдерской информации, которую приводит бывший президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) и автомобильный эксперт Олег Мосеев, в рамках сотрудничества Chery и «АГР» китайская сторона получила долю в 49 процентов в одном из российских заводов (логично предположить, что речь идет о площадке в Калуге), а AGR — те же 49 процентов в Chery Automobile Rus.
Российский автобренд Tenet компании будут развивать совместными усилиями, в ближайшее время с дилерами заключат контракты.