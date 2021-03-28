На обновленном Teramont появятся светящиеся логотипы Volkswagen

Необычное дизайнерское решение — светящиеся логотипы Volkswagen и спереди, и сзади. Судя по фотографиям из базы местного Минпромторга, эмблемы с подсветкой окажутся опцией, и на базовых версиях сохранятся привычные хромированные лейблы. Однако соединённые широкой светодиодной полосой фонари появятся на всех китайских Teramont.

Что касается кросс-купе Volkswagen Teramont X, то укороченная версия изменилась меньше, а главными новшествами стало появление спортивного пакета R-Line и затемнённых 21-дюймовых колёсных дисков с пятью сдвоенными спицами.