На обновленном Teramont появятся светящиеся логотипы Volkswagen

Внешне китайский Volkswagen Teramont серьёзно отличается от глобальной версии, которая дебютировала в прошлом году под именем Atlas. У кроссовера сохранилась радиаторная решётка трапецевидной формы и широкие двухъярусные фары. Противотуманок в бампере больше нет, но в целом обвес изменился эволюционно.
Фото: Обновленный Volkswagen Teramont для Китая
Необычное дизайнерское решение — светящиеся логотипы Volkswagen и спереди, и сзади. Судя по фотографиям из базы местного Минпромторга, эмблемы с подсветкой окажутся опцией, и на базовых версиях сохранятся привычные хромированные лейблы. Однако соединённые широкой светодиодной полосой фонари появятся на всех китайских Teramont.
Что касается кросс-купе Volkswagen Teramont X, то укороченная версия изменилась меньше, а главными новшествами стало появление спортивного пакета R-Line и затемнённых 21-дюймовых колёсных дисков с пятью сдвоенными спицами.
Фото: Обновленный Volkswagen Teramont X R-Line для Китая
Интерьер обновлённых «Терамонтов» для Китая ещё не рассекречен, но похоже салон изменится по аналогии с «глобальной» версией, то есть поменяется руль, мультимедиасистема, скин приборной панели и отделочные материалы.
Известно, что под капотом кроссоверов сохранится бензиновый 220-сильный 2,0-литровый турбомотор. Перспективы версий с мотором V6 объёмом 2,5 литра туманны: в сертификационных документах этого агрегата пока нет. Изменений по трансмиссии не ожидается: сохранится 7-ступенчатый «робот», передний или полный привод.
Публичная премьера обновлённого семейства Teramont для Китая пройдёт в середине апреля. Дебют приурочат к Шанхайскому автосалону. За пределами Поднебесной кроссоверы с «альтернативным» рестайлингом не появятся, но светящиеся логотипы наверняка станут изюминкой других богато оснащённых «Фольксвагенов».