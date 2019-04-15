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17:40

Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным

В Шанхае дебютировала модель Teramont X

На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона. Продажи Teramont X в Китае начнутся в следующем месяце. Затем аналогичная модель должна появиться в США.
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У Volkswagen Teramont X изменилась форма фар, решетка радиатора и бампер. Задняя часть с металлической планкой во всю ширину кузова полностью новая. Колесная база обычного и купеобразного Teramont совпадает, но последний короче и ниже исходника на 131 и 50 миллиметров соответственно. В салоне теперь не семь мест, а пять.

Немного отличается и оформление передней панели. В частности, появился новый руль, сенсорный блок управления климатической установкой. В оснащение Teramont X входит цифровая «приборка» диагональю 10,25 дюйма, мультимедийный комплекс с 9,2-дюймовым дисплеем и панорамная крыша.

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Гамма двигателей аналогична семиместному варианту и состоит из двухлитровой «турбочетверки» мощностью 186 или 220 лошадиных сил, а также 299-сильного 2.5 V6. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод — передний или полный.

Купеобразный Teramont X будут выпускать на совместном предприятии SAIC Volkswagen. Первые машины появится на местном рынке в мае этого года.

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