Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным

У Volkswagen Teramont X изменилась форма фар, решетка радиатора и бампер. Задняя часть с металлической планкой во всю ширину кузова полностью новая. Колесная база обычного и купеобразного Teramont совпадает, но последний короче и ниже исходника на 131 и 50 миллиметров соответственно. В салоне теперь не семь мест, а пять.