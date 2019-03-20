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16:47

Nissan Terrano получил поддержку Apple CarPlay и подорожал

Внедорожник отныне стоит от 1 021 000 рублей

Компания Nissan обновила комплектации российского Terrano и оснастила внедорожник медиакомплесом с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Соответствующее оборудование положено модели в варианте Elegance Plus и выше. Цена такого Terraro начинается от 1 116 000 рублей.

Как изменился обновленный Nissan Terrano и стоит ли радоваться его «автомату»

Мультимедийная система Nissan Terrano 2019 модельного года позволяет дублировать на семидюймовом дисплее навигационные приложения, слушать со смартфона музыку, подкасты, пользоваться голосовыми помощниками Siri и Google Assistant, а также прослушивать и набирать сообщения. Подключение к головному устройству осуществляется через USB.

Гамма двигателей Nissan Terrano осталась прежней. Это 1,6- и 2,0-литровый «атмосферники» мощностью 114 (156 Нм момента) и 143 лошадиные силы (195 Нм момента). Коробки — пяти- или шестиступенчатая «механика», а также четырехдиапазонный «автомат».

Начальная цена Nissan Terrano 2019 модельного года составляет 1 021 000 рублей, хотя до этого внедорожник стоил 997 000 рублей. Автомобиль в комплектации Elegance Plus обойдется в 1 116 000 рублей (прежняя цена 1 089 000 рублей). В топовом исполнении Tekna внедорожник с двигателем 2.0 и автоматической коробкой передач оценен минимум в 1 318 000 рублей, что на 27 тысяч дороже, чем раньше.

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